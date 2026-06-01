Объявлены курсы валют на 2 июня

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Объявлены курсы валют на 2 июня
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 52,91 UZS и составил 11 949,03 UZS.

• Евро подешевел на 52,05 UZS и составил 13 921,81 UZS.

• Фунт стерлингов подешевел на 100,03 UZS и составил 16 083,39 UZS.

• Российский рубль подешевел на 0,39 UZS и составил 166,28 UZS.

• Китайский юань подешевел на 2,62 UZS и составил 1 766,25 UZS.

• Японская иена подешевела на 0,47 UZS и составила 74,94 UZS.

• Швейцарский франк подешевел на 61,63 UZS и составил 15 241,11 UZS.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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