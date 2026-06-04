Пользователи Полймаркет недовольны сделкой Strategy с Bitcoin

На платформе прогнозов Полймаркет спорный контракт о том, продала ли компания Strategy биткоины до 31 мая, был разрешен в пользу варианта «Нет». Хотя компания позже официально подтвердила продажу 32 БТК в указанный период, участники рынка одобрили отрицательный результат по итогам двухэтапного процесса разрешения спора. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Владельцы токенов УМА Оптимистик Oracle (УМА) решили закрыть рынок с результатом «Нет» в ходе голосования, завершившегося рано утром в четверг. Согласно данным, 98,6% участников поддержали это решение, и лишь 1,4% пользователей проголосовали за вариант «Да». Администрация Полймаркет заявила, что до истечения срока рынка никакие ончейн-данные или надежные отчеты не подтверждали продажу, а информация, опубликованная после дедлайна, не учитывается.

Компания Strategy продала 32 БТК в период с 26 по 31 мая, но отчиталась об этом в понедельник, то есть после закрытия рынка. Этот случай усилил сомнения в системе разрешения споров на платформе Полймаркет, основанной на количестве токенов. Утверждается, что кошельки с наибольшим количеством токенов УМА имеют больше прав голоса, что может влиять на объективность решений.

Многие трейдеры выражают недовольство, подчеркивая, что рынок должен основываться на фактическом времени совершения сделки, а не на времени подтверждения. Один из неудачливых трейдеров сообщил о потере 500 000 УСД из-за этого контракта. В целом на это событие было поставлено более 80 миллионов долларов.

По мнению аналитиков Galaxy Ресеарч, рынки прогнозов должны оценивать реальное произошедшее событие, а не то, как правила будут интерпретироваться впоследствии. Процесс разрешения спора оказался прибыльным для крупных владельцев токенов: например, один из крупнейших кошельков-голосующих заработал более 299 000 УСД в ходе этого процесса.