Пользователи Полймаркет недовольны сделкой Strategy с Bitcoin

·35·Экономика
Пользователи Полймаркет недовольны сделкой Strategy с Bitcoin

На платформе прогнозов Полймаркет спорный контракт о том, продала ли компания Strategy биткоины до 31 мая, был разрешен в пользу варианта «Нет». Хотя компания позже официально подтвердила продажу 32 БТК в указанный период, участники рынка одобрили отрицательный результат по итогам двухэтапного процесса разрешения спора. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Владельцы токенов УМА Оптимистик Oracle (УМА) решили закрыть рынок с результатом «Нет» в ходе голосования, завершившегося рано утром в четверг. Согласно данным, 98,6% участников поддержали это решение, и лишь 1,4% пользователей проголосовали за вариант «Да». Администрация Полймаркет заявила, что до истечения срока рынка никакие ончейн-данные или надежные отчеты не подтверждали продажу, а информация, опубликованная после дедлайна, не учитывается.

Компания Strategy продала 32 БТК в период с 26 по 31 мая, но отчиталась об этом в понедельник, то есть после закрытия рынка. Этот случай усилил сомнения в системе разрешения споров на платформе Полймаркет, основанной на количестве токенов. Утверждается, что кошельки с наибольшим количеством токенов УМА имеют больше прав голоса, что может влиять на объективность решений.

Многие трейдеры выражают недовольство, подчеркивая, что рынок должен основываться на фактическом времени совершения сделки, а не на времени подтверждения. Один из неудачливых трейдеров сообщил о потере 500 000 УСД из-за этого контракта. В целом на это событие было поставлено более 80 миллионов долларов.

По мнению аналитиков Galaxy Ресеарч, рынки прогнозов должны оценивать реальное произошедшее событие, а не то, как правила будут интерпретироваться впоследствии. Процесс разрешения спора оказался прибыльным для крупных владельцев токенов: например, один из крупнейших кошельков-голосующих заработал более 299 000 УСД в ходе этого процесса.

PolymarketBitcoinКриптовалютаБиржаStrategy
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Глава ОКК: только демократы оказывают давление на Ворлд Либертй ФинанкиалСегодня, 22:15Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом кварталеСегодня, 20:14Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларовВчера, 18:19Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн УнионВчера, 18:18Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевелВчера, 16:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня