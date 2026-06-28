Налоговая задолженность представителей шоу-бизнеса достигла 424,9 млн сумов

·1·Экономика
Налоговая задолженность представителей шоу-бизнеса достигла 424,9 млн сумов

По данным Налогового комитета, по состоянию на 23 июня 1 680 лиц, осуществляющих деятельность в сфере шоу-бизнеса, представили отчетность по доходам, полученным в 2025 году. Их совокупный доход составил 9 млрд 33 млн сумов.

Из этих средств 879,6 млн сумов были исчислены в качестве подоходного налога с физических лиц. Основную часть подавших декларации о доходах составили исполнители, входящие в третью рейтинговую группу. Их число составило 1 507 человек, на эту категорию пришлось более 6,3 млрд сумов от общего дохода.

Несмотря на это, было выявлено, что 938 артистов имеют задолженность перед бюджетом. Их общая налоговая задолженность составляет 424,9 млн сумов.

Срок обязательного платежа истек 1 июня 2026 года. Теперь налоговые органы могут применить меры по принудительному взысканию задолженности.

Кроме того, лицам, не подавшим декларацию или указавшим недостоверные сведения, предоставлено право на исчисление налоговых обязательств самими налоговыми органами.

Налоговый комитетШоу-бизнесАртистыНалоговая задолженностьПодоходный налогБюджет
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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