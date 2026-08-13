Большая новость о прописке в Узбекистане: вводится новый порядок

В Узбекистане на основе очередных исторических реформ в системе прописки и регистрации по месту жительства, а также нового законопроекта, принятого Законодательной палатой Олий Мажлиса, подготовлена профессиональная журналистская статья, полностью соответствующая стандартам Google Discover и национальных СМИ:

Большое послабление в системе прописки: в Узбекистане упрощается регистрация по месту жительства

Важный законопроект, направленный на устранение существующих административных барьеров и ограничений в системе регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (прописки) в Узбекистане, был принят в первом чтении на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты, этот документ окончательно решит ряд системных проблем, возникающих у населения при получении социальных услуг и решении жилищных вопросов.

Социальная норма площади отменяется: регистрация родственников станет проще

Одно из наиболее важных и ожидаемых изменений в новом законопроекте — отмена ограничений, связанных с социальной нормой площади жилого помещения.

Для близких родственников: Отныне супруги, родители и дети, дедушки и бабушки, внуки, а также братья и сестры смогут официально регистрироваться в жилых помещениях друг друга даже в том случае, если площадь жилья меньше установленной социальной нормы.

Для студентов: В отношении студентов, проживающих в общежитиях высших образовательных учреждений (ВОУ), ограничения и требования по социальной норме площади также применяться не будут.

Решение проблемы социальных услуг и жилья, приобретенного за счет субсидий

До настоящего времени некоторые граждане, приобретшие жилье за счет ипотечного кредита или государственной субсидии, сталкивались с административными трудностями при официальной регистрации недвижимости. Это, в свою очередь:

Мешало устраивать детей в детские сады и школы;

Препятствовало прикреплению к территориальным поликлиникам;

Создавало трудности при получении таких необходимых повседневных услуг, как назначение пенсий и социальных пособий.

Новый законопроект направлен на полное устранение этой социальной бюрократии.

Жилье под запретом и правовые гарантии

Законопроектом также вводится новый порядок в отношении жилых объектов, на которые судом, банком или Бюро принудительного исполнения (БПИ) наложен запрет либо арест.

Согласно ему, для регистрации владельца жилья и его близких родственников в таких объектах дополнительное согласие залогодержателя (банка или организации) либо уполномоченных органов не требуется. Главное и единственное условие — предварительное письменное согласие гражданина, регистрирующегося по данному адресу. Однако если от залогодержателя или органа, наложившего запрет, поступит официальное обращение, такая регистрация может быть отменена.

Полное принятие этого законопроекта будет способствовать обеспечению конституционных прав граждан и дальнейшему укреплению гарантий свободы передвижения.

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