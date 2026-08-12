Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпус

·27·Технологии
Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпус

На фоне стремительного развития рынка складных смартфонов Google представила свой новый флагманский смартфон. По данным иксбт.ком, новый Pixel 11 Pro Фолд не претерпел кардинальных изменений во внешнем виде по сравнению с предыдущим поколением, однако его внутренние возможности и конструкция были заметно улучшены. Устройство призвано предложить пользователям более прочный корпус и дисплеи высокого качества. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Усиленный корпус и новые дизайнерские решения

Инженеры Google разработали полностью новую и более прочную систему шарниров для модели Pixel 11 Pro Фолд этого года. Согласно заявлению компании, новый складной смартфон оказался одновременно легче и прочнее представителя предыдущего поколения. Толщина устройства уменьшилась на 1 миллиметр, а вес — примерно на 20 граммов, что делает его удобнее в повседневном использовании.

Несмотря на уменьшение веса и толщины устройства, это немного сказалось на емкости аккумулятора. В частности, вместо батареи емкостью 5,015 mAh, установленной в прошлогодней модели, на этот раз используется аккумулятор на 4,750 mAh. Тем не менее среди положительных изменений стоит отметить поддержку беспроводной зарядки мощностью 25 В.

Более яркие экраны и продвинутые камеры

Возможности дисплеев смартфона были значительно расширены. По данным компании, для внешнего экрана используется дисплей Супер Актуа с пиковой яркостью 3,600 нит. В целом и внутренний, и внешний экраны способны работать на 20 процентов ярче, чем у предыдущей версии.

Качество фотографий также не осталось без внимания. Pixel 11 Pro Фолд получил обновленный 48-мегапиксельный сенсор, который лучше улавливает свет и обеспечивает детализированные снимки в различных условиях освещения. Благодаря новому чипу Г6 Тенсор и улучшенному процессору обработки изображений смартфон теперь поддерживает цифровой 30кс зум, что превосходит прежний показатель 20кс.

Новый Pixel 11 Pro Фолд будет доступен покупателям в цветах Оливе и Обсидиан. Начальная цена этого продвинутого складного гаджета составляет 1,899 долларов США, и он стремится укрепить свои позиции в премиальном сегменте благодаря уникальным характеристикам.

GooglePixel 11 Pro FoldСмартфонТехнологииНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардЧисло пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардВчера, 23:52Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовПользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовВчера, 23:52Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagGoogle представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagВчера, 23:26Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовСоздатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовВчера, 23:26Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBКомпания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBВчера, 22:59Безопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомБезопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомВчера, 22:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей