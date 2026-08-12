Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпус
На фоне стремительного развития рынка складных смартфонов Google представила свой новый флагманский смартфон. По данным иксбт.ком, новый Pixel 11 Pro Фолд не претерпел кардинальных изменений во внешнем виде по сравнению с предыдущим поколением, однако его внутренние возможности и конструкция были заметно улучшены. Устройство призвано предложить пользователям более прочный корпус и дисплеи высокого качества. Об этом Techcrunch.ком сообщает .
Усиленный корпус и новые дизайнерские решенияИнженеры Google разработали полностью новую и более прочную систему шарниров для модели Pixel 11 Pro Фолд этого года. Согласно заявлению компании, новый складной смартфон оказался одновременно легче и прочнее представителя предыдущего поколения. Толщина устройства уменьшилась на 1 миллиметр, а вес — примерно на 20 граммов, что делает его удобнее в повседневном использовании.
Несмотря на уменьшение веса и толщины устройства, это немного сказалось на емкости аккумулятора. В частности, вместо батареи емкостью 5,015 mAh, установленной в прошлогодней модели, на этот раз используется аккумулятор на 4,750 mAh. Тем не менее среди положительных изменений стоит отметить поддержку беспроводной зарядки мощностью 25 В.
Более яркие экраны и продвинутые камерыВозможности дисплеев смартфона были значительно расширены. По данным компании, для внешнего экрана используется дисплей Супер Актуа с пиковой яркостью 3,600 нит. В целом и внутренний, и внешний экраны способны работать на 20 процентов ярче, чем у предыдущей версии.
Качество фотографий также не осталось без внимания. Pixel 11 Pro Фолд получил обновленный 48-мегапиксельный сенсор, который лучше улавливает свет и обеспечивает детализированные снимки в различных условиях освещения. Благодаря новому чипу Г6 Тенсор и улучшенному процессору обработки изображений смартфон теперь поддерживает цифровой 30кс зум, что превосходит прежний показатель 20кс.
Новый Pixel 11 Pro Фолд будет доступен покупателям в цветах Оливе и Обсидиан. Начальная цена этого продвинутого складного гаджета составляет 1,899 долларов США, и он стремится укрепить свои позиции в премиальном сегменте благодаря уникальным характеристикам.
…