Рассчитан долгосрочный рост акций Apple, Microsoft и Google

·30·Экономика
Рассчитан долгосрочный рост акций Apple, Microsoft и Google

Если бы в первый день выхода на биржу в крупнейшие технологические компании было инвестировано 1000 долларов, сегодняшний результат был бы колоссальным.

Microsoft провела IPO в 1986 году. С учетом сплита акций первоначальная цена составляла 0,07 доллара. 1000 долларов, вложенных тогда, сегодня превратились бы в 5,6 млн долларов.

1000 долларов, потраченных на акции Nvidia в 1999 году, принесли бы примерно 5 млн долларов, вложения в Apple в 1980 году — 2,9 млн долларов, а IPO Amazon 1997 года — 3,3 млн долларов.

1000 долларов, вложенных в IPO Tesla в 2010 году, сегодня стоили бы 358 тыс. долларов, а акции Google 2004 года достигли бы стоимости 175 тыс. долларов.

Эти расчеты основаны на теоретическом сценарии, так как во время IPO невозможно точно знать, какая компания станет лидером рынка. Кроме того, акции многих компаний не демонстрируют столь высокого роста.

AppleMicrosoftGoogleNvidiaAmazon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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