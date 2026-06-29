30 июня ожидается рост курса доллара
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• Инфинбанк — 12 005 сумов.
• Октобанк — 12 040 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 30 июня, вырастет примерно на 50–51 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи долларов в банках:
• Инфинбанк — 12 005 сумов.
• ОФБ — 12 000 сумов.
• СКБ — 12 000 сумов.
• Асакабанк — 12 000 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов в банках:
• Октобанк — 12 040 сумов.
• Алокабанк — 12 050 сумов.
• Тенгебанк — 12 050 сумов.
• Давр банк — 12 050 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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