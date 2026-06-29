Где выше спрос на финансовые услуги? ТОП-14 рейтинг

Согласно новым данным Агентства статистики Узбекистана, в январе–апреле 2026 года на рынке финансовых услуг (банкинг, страхование, лизинг и инвестиции) в нашей стране наблюдались резкие темпы роста.

Общий объем оказанных финансовых услуг за первые четыре месяца достиг 65,6 трлн сумов . Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года означает серьезный рост на 23,8% . Это свидетельствует о растущем доверии и потребности населения и бизнеса в банковско-финансовой системе.

Абсолютное превосходство столицы: Если взглянуть на цифры, то почти 58% общего объема финансовых услуг (38 трлн сумов) приходится только на город Ташкент. Это естественно, так как именно в столице сосредоточены головные офисы почти всех коммерческих банков страны, страховые компании, крупные международные корпорации и другие финансовые центры.

С уровнем развития финансовых услуг в регионах нашей страны вы можете подробно ознакомиться в следующем рейтинге:

Объем оказанных финансовых услуг в разрезе регионов:

Место Название региона Объем услуг 1 город Ташкент 38 трлн сумов 2 Ферганская область 3,4 трлн сумов 3 Андижанская область 2,9 трлн сумов 4 Ташкентская область 2,8 трлн сумов 5 Самаркандская область 2,7 трлн сумов 6 Кашкадарьинская область 2,2 трлн сумов 7 Бухарская область 2 трлн сумов 8 Хорезмская область 1,9 трлн сумов 9 Сурхандарьинская область 1,9 трлн сумов 10 Наманганская область 1,9 трлн сумов 11 Республика Каракалпакстан 1,6 трлн сумов 12 Джизакская область 1,6 трлн сумов 13 Навоийская область 1,5 трлн сумов 14 Сырдарьинская область 1 трлн сумов

Среди областей лидируют Ферганская и Андижанская области. Это объясняется высокой плотностью населения в данных регионах, а также активным спросом субъектов малого и среднего бизнеса на финансовые ресурсы (кредиты, лизинг, денежные переводы). Замыкает рейтинг Сырдарьинская область с показателем 1 трлн сумов.