Объявлены курсы валют на 30 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 51,55 сума и составил 12 060,84 сума.

• Евро подорожал на 55,18 сума и составил 13 754,18 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,26 сума и составил 155,00 сума.

• Фунт стерлинга подорожал на 65,74 сума и составил 15 943,22 сума.

• Японская иена подорожала на 0,19 сума и составила 74,50 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 54,56 сума и составил 14 913,86 сума.

• Китайский юань подорожал на 8,6 сума и составил 1 775,14 сума.