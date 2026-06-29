Рост грузоперевозок по железным дорогам: что перевозят больше всего

·7·Экономика
Рост грузоперевозок по железным дорогам: что перевозят больше всего

Агентство статистики Узбекистана опубликовало новые данные по железнодорожной логистике, которая считается основной «артерией» экономики страны. Простыми словами, по движению грузов на железных дорогах можно определить, насколько оживляются производство и торговля.

Согласно данным, за первые три месяца (январь–март) 2026 года магистральным железнодорожным транспортом было доставлено 28 млн тонн грузов. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выше на 4,3 процента.

Какие грузы перевозились чаще всего? (Рейтинг)

Если взглянуть на состав грузов, погруженных в вагоны поездов, можно увидеть, какие отрасли страны работают в высоком темпе. Объем основных видов грузов распределился следующим образом:

Место

Вид груза

Объем перевозок

1

Различные руды

3,9 млн тонн

2

Нефтепродукты

3,4 млн тонн

3

Зерно и мукомольные продукты

3,3 млн тонн

4

Уголь

2,7 млн тонн

5

Черные металлы

1,8 млн тонн

6

Строительные грузы

1,5 млн тонн

7

Химические и минеральные удобрения

789,0 тыс. тонн

8

Цемент

710,9 тыс. тонн

9

Пиломатериалы

631,0 тыс. тонн

10

Картофель, овощи и фрукты

266,1 тыс. тонн

-

Прочие грузы

8,9 млн тонн

Экономический комментарий: Из цифр видно, что основным «клиентом» железнодорожного транспорта по-прежнему остается тяжелая промышленность (руда, нефть и уголь) — они составляют значительную часть всех перевозок. В то же время, с наступлением весны на внутреннем рынке наблюдается высокая активность в перевозках строительных материалов (цемент и дерево), а также продуктов питания (зерно, овощи-фрукты), необходимых для повседневных нужд населения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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