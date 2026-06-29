Объявлены цены на говядину и баранину в Ташкенте

·44·Экономика
Объявлены цены на говядину и баранину в Ташкенте

Министерство экономики и финансов опубликовало оптовые цены на мясную продукцию на дехканском рынке «Эски Джува» в городе Ташкенте по состоянию на 29 июня.

Согласно данным, один килограмм говядины продается по цене от 75 000 до 100 000 УЗС. Цена на баранину начинается от 90 000 УЗС и достигает 118 000 УЗС за килограмм.

Цены варьируются в зависимости от части туши. В частности, ребра, окорок, шея, а также местная или импортная продукция продаются по разным ценам.

Оптовые цены на картофель, лук, помидоры, фрукты, рис и другие сельскохозяйственные товары в торговом комплексе «Фуд Сити» приведены в отдельном списке.

ТашкентЭски ДжуваГовядинаБаранинаОптовые ценыСельское хозяйство
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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