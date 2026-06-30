1 июля ожидается снижение курса доллара

·33·Экономика
1 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 1 июля, снизится примерно на 45–46 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Инфинбанк — 12 060 сумов.
Ипотекабанк — 12 060 сумов.
• СКБ — 12 050 сумов.
• НБУ — 12 050 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Ксалк банки — 12 070 сумов.
• Октобанк — 12 080 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 12 085 сумов.
• Хаётбанк — 12 100 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.

БанкирИнфинбанкИпотекабанкСКБНБУ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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