1 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 1 июля, снизится примерно на 45–46 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 12 060 сумов.

• Ипотекабанк — 12 060 сумов.

• СКБ — 12 050 сумов.

• НБУ — 12 050 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Ксалк банки — 12 070 сумов.

• Октобанк — 12 080 сумов.

• Асиа Аллианке Банк — 12 085 сумов.

• Хаётбанк — 12 100 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.