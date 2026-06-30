Молодежным стартапам выделят инвестиции до 1 млрд сумов

·13·Экономика
Молодежным стартапам выделят инвестиции до 1 млрд сумов

Узбекистан планирует увеличить объем экономики до более чем 240 млрд долларов к 2030 году. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели необходимы инновационные стартапы, привносящие новые идеи во все сферы.

За последние девять лет местная стартап-экосистема страны выросла в 15 раз, а ее стоимость превысила 4 млрд долларов. Число венчурных фондов достигло 23, их общий капитал составил 200 млн долларов.

За этот период появилось более 1 200 перспективных стартап-проектов. В данном направлении более 3 тысяч молодых людей получают высокий доход.

Результаты Узбекистана в сфере стартапов отмечены и в международных рейтингах. В «Глобальном индексе стартапов» страна поднялась на 31 позицию. Также было отмечено, что Узбекистан был объявлен «страной 2026 года» как одна из самых быстроразвивающихся стартап-экосистем в мире.

Теперь каждый министр, руководитель отрасли и хоким будет реализовывать проект «Тысяча решений от молодежи для тысячи проблем».

В рамках проекта каждый руководитель разместит актуальные проблемы своей системы на открытой платформе. За лучшие решения, предложенные молодежью, будут назначены вознаграждения.

Для этого каждый министр и хоким создаст венчурный фонд в размере не менее 10 млрд сумов. Средства будут направлены на стимулирование победителей и финансирование 20 лучших стартапов от стадии идеи до внедрения в практику.

Агентство по делам молодежи отберет 100 лучших проектов в области бизнеса, информационных технологий и креативной экономики. В каждый из них будут инвестированы до 1 млрд сумов.

УзбекистанСтартапыВенчурные фондыАгентство по делам молодежиИнновацииКреативная экономика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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