Объявлены курсы валют на 1 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 51,57 сума и составил 12 009,27 сума.

• Евро подешевел на 66,01 сума и составил 13 688,17 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,25 сума и составил 153,75 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 46,55 сума и составил 15 896,67 сума.

• Японская иена подешевела на 0,5 сума и составила 74,00 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 80,28 сума и составил 14 833,58 сума.

• Китайский юань подешевел на 5,3 сума и составил 1 769,84 сума.