2 июля ожидается снижение курса доллара
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• Анорбанк — 12 000 УЗС.
• Асиа Аллианке Банк — 12 035 УЗС.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 2 июля, снизится примерно на 68–70 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи долларов в банках:
• Анорбанк — 12 000 УЗС.
• НБУ — 12 000 УЗС.
• ОФБ — 12 000 УЗС.
• Инфинбанк — 11 990 УЗС.
Лучшие курсы покупки долларов в банках:
• Асиа Аллианке Банк — 12 035 УЗС.
• Асакабанк — 12 040 УЗС.
• Народный банк — 12 040 УЗС.
• Октобанк — 12 040 УЗС.
Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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