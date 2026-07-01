2 июля ожидается снижение курса доллара

·29·Экономика
2 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 2 июля, снизится примерно на 68–70 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов в банках:

Анорбанк — 12 000 УЗС.
• НБУ — 12 000 УЗС.
• ОФБ — 12 000 УЗС.
Инфинбанк — 11 990 УЗС.

Лучшие курсы покупки долларов в банках:

• Асиа Аллианке Банк — 12 035 УЗС.
• Асакабанк — 12 040 УЗС.
• Народный банк — 12 040 УЗС.
• Октобанк — 12 040 УЗС.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

БанкирАнорбанкИнфинбанкАсия Аллианс БанкАсакабанк
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