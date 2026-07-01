2 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 2 июля, снизится примерно на 68–70 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов в банках:

• Анорбанк — 12 000 УЗС.

• НБУ — 12 000 УЗС.

• ОФБ — 12 000 УЗС.

• Инфинбанк — 11 990 УЗС.

Лучшие курсы покупки долларов в банках:

• Асиа Аллианке Банк — 12 035 УЗС.

• Асакабанк — 12 040 УЗС.

• Народный банк — 12 040 УЗС.

• Октобанк — 12 040 УЗС.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.