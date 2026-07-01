Объявлены курсы валют на 2 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 75,03 сума и составил 11 934,24 сума.

• Евро подешевел на 96,26 сума и составил 13 591,91 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,77 сума и составил 152,98 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 87,38 сума и составил 15 809,29 сума.

• Японская иена подешевела на 0,66 сума и составила 73,34 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 109,04 сума и составил 14 724,54 сума.

• Китайский юань подешевел на 13,38 сума и составил 1 756,46 сума.