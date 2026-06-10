Благословение детей: Тимур и Фарида переехали в новый дом

·2·Культура
Благословение детей: Тимур и Фарида переехали в новый дом

Популярные блогеры Тимур и Фарида порадовали своих поклонников радостной новостью. Молодая семья сообщила о покупке нового дома, подчеркнув, что за этим достижением стоят огромное терпение, труд и вера.

По словам Тимура, они начали сотрудничать с крупными брендами, о которых даже не мечтали, и в апреле получили возможность купить дом полностью за наличные.

Делясь своими искренними мыслями с подписчиками, блогер отметил, что не стоит бояться вступать в брак или заводить детей.

«Каждый гость, входящий в наш дом, приносит с собой свой удел и благословение. Планы Всевышнего оказываются даже прекраснее, чем мы могли себе представить», — поделился он.

Покупка нового дома Тимуром и Фаридой была тепло встречена в социальных сетях. Поклонники поздравляют молодую семью с очередным важным шагом, желая им счастья, уюта и благополучия.

Многие расценивают это событие как яркий результат любви, доверия и трудолюбия в семье. Блогеры же заявили, что намерены реализовать еще больше благих целей в новом доме.

ТимурФаридаБлогерыСемьяНедвижимость
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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