Юрген Клопп приступил к работе в сборной Германии

·13·Спорт
Юрген Клопп приступил к работе в сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп посетил штаб-квартиру ДФБ во Франкфурте и официально начал свой первый рабочий день. Goal.com сообщает, что известный специалист, сменивший Юлиана Нагельсманна в конце июля, представил общественности свои краткосрочные планы и долгосрочное видение будущего национальной команды. Об этом сообщает Goal.com.

59-летний тренер, известный успешной работой в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», опубликовал в социальных сетях фотографии, отражающие атмосферу на его новом рабочем месте. Несмотря на огромную ответственность, Юрген Клопп не утратил присущего ему чувства юмора. В своем первом интервью официальному сайту ДФБ он с улыбкой рассказал о сообщениях, которые отправлял друзьям.

Новая должность и первые шутки

По словам Клоппа, он начал подписывать сообщения друзьям в WhatsApp как «Бундестренер Клопп». Хотя это звучит довольно необычно, специалист отметил, что в кругу близких друзей такое обращение вполне уместно. Однако с началом работы он полностью сосредоточился на серьезных задачах.

Ранний вылет сборной Германии с чемпионата мира 2026 года вызвал в стране большое разочарование. Несмотря на это, опытный тренер решительно заявил, что не намерен полностью разрушать существующий фундамент и начинать с нуля. Он выступает за сохранение имеющегося потенциала команды и его дальнейшее развитие.

Плана радикально менять команду нет

«Если чемпионат мира сложился не так, как хотелось, можно подумать, что все нужно начинать с чистого листа. Однако это вовсе не обязательно», — сказал Клопп. Он начал работу не с непосредственного общения с футболистами, а с укрепления внутренних связей в немецкой футбольной системе.

В то время как многие футболисты возвращаются с летнего отдыха, тренер делает ставку на человеческий фактор. Он отметил, что взял на себя две основные сферы ответственности: первая — главная национальная сборная, вторая — все остальные процессы. С этой целью он посещает другие клубы Бундеслиги и обменивается мнениями с местными тренерами.

Шаги навстречу будущему

Юрген Клопп планирует лично встретиться с как можно большим числом клубов и футболистов до начала сезона. Он считает важным знать не только статистику игроков, но и понимать, что ими движет, откуда они пришли и к чему стремятся. Ожидается, что такой последовательный подход заложит прочную основу для будущих успехов сборной Германии.

Юрген КлоппГерманияDFBФутболБундеслига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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