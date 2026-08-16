Ювентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса

·7·Спорт
Ювентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса

Итальянский Ювентус начал переговоры о приобретении вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса. Как сообщает Goal.com, туринский клуб сосредоточил внимание именно на аргентинском голкипере, поскольку другие кандидаты на эту позицию отпали, а Астон Вилла близка к трансферу вратаря Пармы Зиона Судзуки. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

Однако по поводу трансфера существуют и серьёзные сомнения. В частности, руководство клуба беспокоит физическое состояние опытного вратаря, а точнее — травма его пальца. Дело в том, что Эмилиано Мартинес сломал палец во время интенсивной тренировки перед финалом Лиги Европы.

История травмы и риск операции

Несмотря на травму, футболист вышел на поле в решающем матче и одержал победу, а затем отказался от операции, чтобы не пропустить чемпионат мира. Он справлялся с проблемой на протяжении всего мундиаля, однако теперь травма снова начала его беспокоить.

По данным Дейли Мейл, Ювентус готов рискнуть, несмотря на все риски, связанные с Эмилиано Мартинесом. По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, туринцы хотят не только достичь финансовой договорённости с Астон Виллой, но и тщательно изучить медицинское состояние футболиста.

Если вратарю потребуется операция, он может пропустить около трёх месяцев. В интервью, данном в июле, Мартинес признал, что его рука всё ещё болит, а все специалисты рекомендовали ему хирургическое вмешательство. Однако он подчеркнул, что откладывал этот шаг исключительно из-за чемпионата мира.

Перспективы трансфера

Дополнительный интерес к состоянию Мартинеса вызвал тот факт, что он не вышел на поле в матче за Суперкубок против ПСЖ — первой официальной игре Астон Виллы в сезоне. Английский клуб, в свою очередь, уже начал работу над усилением состава другим вратарём.

На данный момент стороны продолжают переговоры о финансовых условиях и результатах медицинского обследования. Ожидается, что руководство Ювентуса примет окончательное решение с учётом всех рисков. Если сделка состоится, туринский клуб усилит оборонительную линию и защиту ворот опытным чемпионом мира.

ЮвентусЭмилиано МартинесАстон ВиллаТрансферСерия А Италии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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