Трудный путь к искусству: Хувайдо Джумаева откровенно рассказала (видео)

·1·Культура
Трудный путь к искусству: Хувайдо Джумаева откровенно рассказала (видео)

Известная представительница узбекского шоу-бизнеса Хувайдо Джумаева рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась до прихода в мир искусства. Актриса поделилась своими искренними мыслями об этом в беседе с коллегой Шахзодой Мухаммедовой.

Хувайдо Джумаева подчеркнула, что за сегодняшними успехами стоят большой труд, терпение и тернистый путь. Она отметила, что прошла через множество испытаний, чтобы найти свое место в сфере искусства.

В ходе беседы Шахзода Мухаммедова также отметила, что начальные этапы её творческой деятельности были непростыми, подчеркнув, что за успехом актеров и актрис стоят невидимый труд и борьба.

Хувайдо ДжумаеваШахзода МухаммедоваУзбекский шоу-бизнесИскусствоИнтервью
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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