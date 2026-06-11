Победившая тяжелый недуг Феруза Юсупова открыла новую страницу в своей жизни (видео)

Известная узбекская актриса Феруза Юсупова откровенно рассказала о тяжелых испытаниях, через которые ей пришлось пройти в последнее время. По словам актрисы, она была вынуждена бороться с серьезным заболеванием.

Актриса подчеркнула, что этот сложный период кардинально изменил ее взгляды на жизнь. По ее словам, проблемы со здоровьем заставляют человека переосмыслить многие вещи.

Также Феруза Юсупова внесла важные изменения в свой внешний вид. Она сообщила, что приняла решение носить хиджаб. Это решение актрисы вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. Многие поклонники поддерживают ее и выражают добрые пожелания.

Артистка отметила, что это решение связано с ее внутренними переживаниями и жизненным опытом. Она подчеркнула, что встречает новый этап с умиротворением и благодарностью. Многие желают актрисе крепкого здоровья и творческих успехов.