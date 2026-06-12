Участие Райхон в концерте Крейга Дэвида стало предметом обсуждений (видео)

·26·Культура
Участие Райхон в концерте Крейга Дэвида стало предметом обсуждений (видео)

Известная представительница узбекского шоу-бизнеса Райхон Ганиева приняла участие в концерте одной из мировых музыкальных звезд — Крейга Дэвида.

Фото и видео певицы с этого мероприятия быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников. На кадрах видно, как Райхон наслаждается атмосферой концерта и делится теплыми впечатлениями от музыкального вечера.

Райхон ГаниеваКрейг ДэвидУзбекский Шоу-бизнесКонцертыМузыка
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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