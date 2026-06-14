Неожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонника

·37·Культура
Неожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонника

Во время концерта между певцами Джахонгиром Позилжоновым и Улугбеком Юлчиевым произошел неожиданный и забавный случай.

Когда Джахонгир Позилжонов исполнял песню, один из поклонников протянул на сцену цветы. Улугбек Юлчиев взял букет и из уважения передал его Позилжонову. Однако Позилжонов жестом отказался брать цветы, как бы говоря: «Они предназначены тебе».

Улугбек Юлчиев, напротив, снова протянул ему цветы, говоря: «Нет, их дали вам». После того как Позилжонов снова отказался и вернул букет, Юлчиев посмотрел на поклонника, подарившего цветы, жестом спрашивая: «Кому вы их дали?»

Тогда поклонник указал на Джахонгира Позилжонова. После этого Позилжонов уточнил, указав на себя: «Мне?», и, получив подтверждение от поклонника, принял цветы.

Это видео было опубликовано на странице Улугбека Юлчиева в Instagram. Под постом он написал: «Кому дали цветы?»

В комментариях зрители тепло встретили эту ситуацию и отметили, что концерт прошел замечательно. Многие положительно оценили поступок Улугбека Юлчиева, который из уважения к старшему коллеге сначала передал цветы ему.

Джахонгир ПозилжоновУлугбек ЮлчиевКонцертКурьезУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Сегодня, 11:48«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушку«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушкуСегодня, 10:54Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)Сегодня, 10:30Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?Сегодня, 10:29«Королева Джана» прозвучала в парке «Янги О‘збекистон» (видео)«Королева Джана» прозвучала в парке «Янги О‘збекистон» (видео)Сегодня, 10:15Пусть деньги ищут вас: неожиданный совет от Джахонгира АтаджановаПусть деньги ищут вас: неожиданный совет от Джахонгира АтаджановаСегодня, 09:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем