Неожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонника

Во время концерта между певцами Джахонгиром Позилжоновым и Улугбеком Юлчиевым произошел неожиданный и забавный случай.

Когда Джахонгир Позилжонов исполнял песню, один из поклонников протянул на сцену цветы. Улугбек Юлчиев взял букет и из уважения передал его Позилжонову. Однако Позилжонов жестом отказался брать цветы, как бы говоря: «Они предназначены тебе».

Улугбек Юлчиев, напротив, снова протянул ему цветы, говоря: «Нет, их дали вам». После того как Позилжонов снова отказался и вернул букет, Юлчиев посмотрел на поклонника, подарившего цветы, жестом спрашивая: «Кому вы их дали?»

Тогда поклонник указал на Джахонгира Позилжонова. После этого Позилжонов уточнил, указав на себя: «Мне?», и, получив подтверждение от поклонника, принял цветы.

Это видео было опубликовано на странице Улугбека Юлчиева в Instagram. Под постом он написал: «Кому дали цветы?»

В комментариях зрители тепло встретили эту ситуацию и отметили, что концерт прошел замечательно. Многие положительно оценили поступок Улугбека Юлчиева, который из уважения к старшему коллеге сначала передал цветы ему.