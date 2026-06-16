Радостная новость от Ширин Зайтовой: певица стала мамой во второй раз (видео)

·60·Культура
Радостная новость от Ширин Зайтовой: певица стала мамой во второй раз (видео)

Певица Ширин Зайтова вновь обрела счастье материнства. Эту радостную новость сообщила её дочь Ясмина Зайтова на своей странице в социальных сетях.

Из видео, опубликованного Ясминой, стало известно, что певица родила дочь, которой дали имя Айлин . В своем посте она тепло поприветствовала сестру, написав на английском языке: «Велкоме мй систер Айлин».

На видео запечатлено, как Ясмина и супруг певицы Нодир Зайтов посетили роддом, чтобы увидеть новорожденную. Особенно трогательный момент вызвал у зрителей кадр, где Ясмина с радостью прижимает к себе сестренку Айлин.

Данный ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал большой интерес у поклонников и подписчиков. В комментариях пользователи поздравляют певицу с пополнением в семье, искренне желая маленькой Айлин здоровья, счастья и светлого будущего.

Ширин ЗайтоваЯсмина ЗайтоваАйлинНодир Зайтов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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