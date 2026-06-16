Севара Назархан рассказала о своих любимых песнях

Отвечая на вопрос: «Если бы вам всю жизнь можно было слушать только одну свою песню, какую бы вы выбрали?», Народная артистка Узбекистана Севара Назархан перечислила самые любимые композиции в своем творчестве.

Певица отметила произведения, которые стали ей ближе всего за всю карьеру. По ее словам, за каждым творческим образцом скрываются свои особенные воспоминания и чувства.

На протяжении своего творческого пути Севара Назархан исполняла песни на самые разные темы, среди которых есть и наиболее популярные среди поклонников произведения.