Знаменитая американская актриса Энн Хэтэуэй объявила в сети о беременности третьим ребенком

·17·Культура
Знаменитая американская актриса Энн Хэтэуэй объявила в сети о беременности третьим ребенком

Сообщения о знаменитой американской актрисе Энн Хэтэуэй, распространившиеся в социальных сетях, вызвали большой интерес среди поклонников.

Согласно распространяемой информации, актриса объявила о том, что ждет третьего ребенка. Эта новость за короткое время стала обсуждаться на многих страницах и привлекла внимание фанатов.

В комментариях пользователи направляют искренние поздравления Энн Хэтэуэй и её супругу Адаму Шульману. Многие пожелали будущим родителям счастья, здоровья и семейных радостей.

Энн Хэтэуэй улыбается, одетая в белую одежду.

Энн Хэтэуэй считается одной из тех актрис, которые завоевали любовь миллионов поклонников своими успешными ролями в мировом кинематографе. Поэтому любые новости о её личной жизни с большим интересом отслеживаются общественностью.

Энн ХэтэуэйАдам ШульманСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километраВ 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километраСегодня, 16:41Новая песня Йоркинкходжи Умарова: вдохновляющее видео, посвященное сборной УзбекистанаНовая песня Йоркинкходжи Умарова: вдохновляющее видео, посвященное сборной УзбекистанаСегодня, 16:05Певица Нигора в новом направлении: специальное обращение к сборной УзбекистанаПевица Нигора в новом направлении: специальное обращение к сборной УзбекистанаСегодня, 15:52На кого больше похож Алекс, сын Мунисы Ризаевой? (видео)На кого больше похож Алекс, сын Мунисы Ризаевой? (видео)Сегодня, 14:29Том Холланд официально подтвердил брак с ЗендаейТом Холланд официально подтвердил брак с ЗендаейВчера, 22:36Видео о том, как Аббосбек Файзуллаев посвятил свой гол будущей супруге, вызывает интерес в сетиВидео о том, как Аббосбек Файзуллаев посвятил свой гол будущей супруге, вызывает интерес в сетиВчера, 17:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...