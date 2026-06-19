Знаменитая американская актриса Энн Хэтэуэй объявила в сети о беременности третьим ребенком

Сообщения о знаменитой американской актрисе Энн Хэтэуэй, распространившиеся в социальных сетях, вызвали большой интерес среди поклонников.

Согласно распространяемой информации, актриса объявила о том, что ждет третьего ребенка. Эта новость за короткое время стала обсуждаться на многих страницах и привлекла внимание фанатов.

В комментариях пользователи направляют искренние поздравления Энн Хэтэуэй и её супругу Адаму Шульману. Многие пожелали будущим родителям счастья, здоровья и семейных радостей.

Энн Хэтэуэй считается одной из тех актрис, которые завоевали любовь миллионов поклонников своими успешными ролями в мировом кинематографе. Поэтому любые новости о её личной жизни с большим интересом отслеживаются общественностью.