Дочь Шахнозы Мирзиёевой не смогла сдержать слез после матча Конго ДР и Узбекистана

·166·Культура
Дочь Шахнозы Мирзиёевой не смогла сдержать слез после матча Конго ДР и Узбекистана

После завершения матча сборной Узбекистана против Демократической Республики Конго на трибунах стадиона разыгралась эмоциональная сцена. Рания Умарова, дочь Отабека Умарова и Шахнозы Мирзиёевой, не смогла сдержать слез после поражения команды.

Национальная сборная проиграла в этой встрече со счетом 1:3, завершив тем самым свое первое участие в чемпионате мира 2026 года.

В начале матча сборная Узбекистана достойно боролась с соперником. Команда даже вырывалась вперед по счету, однако позже Конго ДР изменило ситуацию, забив три гола. Итоговый результат сильно повлиял не только на футболистов, но и на болельщиков, поддерживавших их.

Шахноза МирзиёваРания УмароваУзбекистанДемократическая Республика Конго
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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