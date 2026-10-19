“Красавица Азии” Шахризода Мадаминова: “Не выйду замуж за узбекского парня”

Известная модель, обладательница титула «Красавица Азии» Шахризода Мадаминова заявила, что не намерена выходить замуж за узбекских парней. По ее мнению, ее будущее счастье может находиться за рубежом.

В качестве причины такого взгляда модель назвала предположение о том, что узбекские парни ее не поймут. Она также подчеркнула, что пришла к такому выводу после недавнего тренда с бутылкой воды, ставшего популярным в социальных сетях.

По словам Мадаминовой, после этого тренда она столкнулась с неожиданной реакцией со стороны некоторых людей. В частности, после того как она выложила в сторис видео, где не может открыть бутылку с водой, другие тоже начали повторять подобные ролики вслед за ней.

«Думаю, я не выйду замуж за узбекского парня. Мне кажется, мое счастье ждет меня где-то за границей. Не знаю почему, но наши все равно не поймут. Я подумала об этом и после того, как недавно стал популярен мой тренд с водой. Я опубликовала в сторис то, как не смогла открыть бутылку с водой, и все повторили за мной. Тогда я подумала: узбекские парни мне не подходят», — сказала модель.

Эти высказывания Шахризоды могут вызвать бурные обсуждения в социальных сетях.