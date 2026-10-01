Шахризода Мадаминова заявила, что готова создать семью: «Я еще не встретила своего человека»

·32·Культура
Шахризода Мадаминова заявила, что готова создать семью: «Я еще не встретила своего человека»

Актриса и модель Шахризода Мадаминова в интервью программе «Борича гаплашамиз» телеканала RTV рассказала о своей личной жизни и планах на замужество.

Модель отметила, что пока не встретила человека по душе, но уже готова к созданию семьи. Она призналась, что хочет выйти замуж, стать хозяйкой очага и родить детей.

«Я еще не встретила своего человека. В глубине души я готова выйти замуж, стать домохозяйкой и родить детей. Думаю, что уже сделала достаточно для карьеры», — сказала Шахризода Мадаминова.

В ходе беседы ведущий задал ей вопрос о том, как она поступит, если будущий муж скажет ей: «Шахризода, давай-ка завязывай со своей модельной сферой».

Актриса добавила, что одной из причин, почему она пока не выходит замуж, являются поступающие к ней предложения из-за рубежа. По ее словам, предложения о замужестве ей поступают в основном из-за границы.

«Я потому и не выхожу замуж, что мне так говорят. В основном у меня предложения из-за рубежа. Но я очень люблю наш Узбекистан. Я не смогу быть вдали от родителей, буду плакать. Даже если уеду за границу на неделю, начинаю по ним скучать и плакать. Я очень люблю своих друзей, свою жизнь здесь. Поэтому пока не представляю себе замужество за рубежом и жизнь там», — поделилась Шахризода Мадаминова.

Для информации, Шахризода Мадаминова родилась в 2004 году в Ферганской области. Она училась в художественной школе и начала модельную деятельность в 2020 году. Она также является основательницей и руководителем модельного агентства Madam's.

Шахризода Мадаминоваагентство Madam'sБорича гаплашамизФерганская область
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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