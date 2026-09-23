Шахзода Мадамиnova: «Мне не нравится, когда меня называют “актрисой, моделью”» (видео)

Модель и актриса Шахзода Мадаминова в интервью проекту «Борича гаплашамиз» рассказала об изменениях в своей деятельности. Она отметила, что раньше радовалась, когда ее называли «моделью и актрисой», а теперь чувствует себя немного неловко, слыша такое определение.

«Раньше я радовалась, когда говорили “модель, актриса”. А сейчас мне немного стыдно. Я говорю: “Не нужно, не называйте меня так”», — поделилась Шахзода Мадаминова.

Когда ее спросили о причине этого, она подчеркнула, что сейчас видит себя в другом направлении.

«Не знаю. Когда говорят “девушка-актриса, девушка-модель”, мне это почему-то не нравится. Я думаю, что перешла в другой статус. В сферу бизнеса», — добавила она.

Для информации, Шахзода Мадаминова родилась в 2004 году в Ферганской области. Она училась в художественной школе и начала свою модельную карьеру в 2020 году.

Шахзода Мадаминова участвовала в международных конкурсах красоты, проходивших в Ливане, Турции, Азербайджане и Казахстане. Она также является основательницей и руководителем модельного агентства Madam's.