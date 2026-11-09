Модель Шахризода Мадаминова удостоена международного звания «Крыло будущего»! (видео)

·62·Культура
Модель Шахризода Мадаминова удостоена международного звания «Крыло будущего»! (видео)

Узбекская модель, актриса и предприниматель Шахризода Мадаминова удостоилась международного звания «Крыло будущего» («Kelajak qanoti»). На своей странице в социальных сетях она опубликовала видео, связанное с этим достижением, и выразила радость по поводу полученного признания.

Шахризода Мадаминова ведет деятельность в модельной сфере с 2020 года. За это время она принимала участие в международных конкурсах красоты, проходивших в таких странах, как Ливан, Турция, Азербайджан и Казахстан.

Среди предыдущих достижений модели — титул «Miss Asia», полученный на конкурсе «World Next Top Model» в 2024 году. Она также известна как «Miss Earth Uzbekistan».

Кроме того, Шахризода Мадаминова выступала в качестве судьи на международном конкурсе красоты «Miss Ocean World 2024», организованном в Индии.

Очередное международное признание стало одним из новых достижений в её карьере. Мадаминова поделилась с поклонниками своей радостью от получения этого звания.

Шахризода МадаминоваКрыло будущегоWorld Next Top ModelMiss Earth Uzbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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