В автомобиль болливудской звезды Тайгера Шроффа стреляли (видео)

·75·Культура
В автомобиль болливудской звезды Тайгера Шроффа стреляли (видео)

В индийском городе Мумбаи совершено вооруженное нападение на автомобиль, в котором находился актер Болливуда Тайгер Шрофф. Инцидент произошел 18 октября в районе Джуху города.

Как сообщает издание India Today, неизвестные подъехали на мотоцикле и несколько раз выстрелили по автомобилю BMW, в котором находился актер. Тайгер Шрофф в момент происшествия возвращался с личного мероприятия, где играл в футбол.

В результате нападения пострадали водитель актера и еще один человек, находившийся неподалеку. Сам Шрофф огнестрельных ранений не получил, его жизни ничто не угрожает.

После происшествия в социальных сетях распространилось сообщение с взял на себя ответственность за нападение от имени преступной группировки «Лоуренс Бишной». Однако полиция проверила подлинность этого заявления и причастность группировки к инциденту.

19 октября индийские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых, а дело передано в отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Мумбаи. В ходе следствия выясняются причины нападения и те, кто за ним стоит.

Тайгер ШроффБолливудЛоуренс БишнойМумбаи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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