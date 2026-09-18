Секрет росшего 30 лет живота раскрылся на операции: что врачи нашли внутри?

·174·Мир
Секрет росшего 30 лет живота раскрылся на операции: что врачи нашли внутри?

В Индии вновь привлекло внимание общественности редкое медицинское состояние, связанное с мужчиной, у которого живот неестественно раздувался более 30 лет. Врачи сначала подозревали крупную опухоль, но то, что было обнаружено во время операции, оказалось гораздо более неожиданным.

Живот мужчины по имени Санджу Бхагат увеличивался на протяжении многих лет. Врачи же испытывали трудности с определением причины.

В июне 1999 года его состояние резко ухудшилось. Когда живот начал оказывать давление на диафрагму, затрудняя дыхание, его экстренно доставили в больницу «Тата Мемориал» в Мумбаи.

Сначала специалисты предполагали наличие крупной опухоли. Однако во время хирургической операции доктор Аджай Мехта столкнулся с крайне редким врожденным состоянием, называемым «эмбрион в эмбрионе» (фетус ин фету).

В этом состоянии один близнец во время беременности оказывается внутри тела второго и не развивается полностью. Из брюшной полости Бхагата было извлечено образование, состоящее из тканей его неродившегося близнеца, который пользовался его кровоснабжением, а его развитие прекратилось еще до рождения.

Сообщается, что удаленное во время операции образование весило около 4 килограммов. Утверждается, что почти 1 килограмм из этого составляли волосы.

Санджу БхагатТата Мемориалэмбрион в эмбрионеМумбаи
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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