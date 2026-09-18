Безналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в день

·7·Технологии
Безналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в день

От простых уличных чайхаз на улицах Индии до высотных торговых комплексов в центре Мумбаи можно наблюдать одну и ту же картину: люди достают из карманов не наличные, а смартфоны и сканируют КР-код. Как в самой густонаселенной стране мира безналичные расчеты стали привычным образом жизни?

​В рамках нашего международного медиатура мы побывали в штаб-квартире мозгового центра этого цифрового чуда — НПКИ (Национальная корпорация платежей Индии) и изучили механизмы работы системы.

Безналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в день

«Индиа Стак»: Четырехступенчатый цифровой фундамент

​Как выяснилось в ходе презентаций, этот успех произошел не случайно. В его основе лежат четыре прочных инфраструктурных слоя:

  • Цифровой биометрический код (Аадхаар): Системой электронной идентификации охвачено 1,44 миллиарда граждан. 91 процент взрослого населения имеет официальный банковский счет, и ежедневно почти 17 миллионов человек проходят верификацию в электронном виде (еКЙК).

  • Беспрецедентные документы (ДигиЛокер): Оцифровано более 9 миллиардов официальных документов, и граждане пользуются государственными и банковскими услугами без необходимости носить с собой бумажные носители.

  • Единая сеть безналичных платежей (УПИ и РуПай): Быстрая, дешевая и открытая архитектура, связывающая между собой любые банки и финтех-приложения.

  • Доступная инфраструктура: Для 1,3 миллиарда пользователей мобильной связи стоимость 1 ГБ мобильного интернета составляет один из самых дешевых показателей в мире — около 0,10 доллара.

1 миллиард транзакций в день: Поразительные цифры

Безналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в день

​Показатели, представленные НПКИ, имеют беспрецедентный масштаб не только для регионального, но и для глобального финансового рынка:

  • ​На долю индийской системы УПИ приходится почти 49 процентов всех мгновенных онлайн-платежей с участием банков на планете.

  • ​Система обрабатывает более 24,5 миллиарда транзакций в месяц. Ежемесячный оборот превышает 315 миллиардов долларов, а количество ежедневных операций превышает 1 миллиард.

  • ​Если в 2021 году стоимость транзакций УПИ составляла 18 процентов ВВП Индии, то на сегодняшний день этот показатель достиг 87 процентов (3,6 триллиона долларов в год).

Не частная монополия, а национальный интерес

​Самая специфическая особенность системы заключается в ее модели управления. НПКИ — некоммерческая организация (нот-фор-профит), управляемая Резервным банком Индии (РБИ) и консорциумом из 65 крупных коммерческих банков.

​Здесь частные финтех-приложения (Google Pay, ФонеПе, Пайтм) не аккумулируют деньги пользователей на своих балансах. Они предоставляют лишь удобный интерфейс, а средства перечисляются напрямую со счета покупателя на счет продавца за доли секунды. В результате гарантируется безопасность, и система работает без комиссий на основе свободной конкуренции.

​В дни саммита БРИКС индийская сторона заявляла о готовности интегрировать этот национальный опыт с платежными системами стран-партнеров. Для Центральной Азии, в частности для Узбекистана, где стремительно развиваются финансовые технологии, данная модель из Мумбаи имеет большое практическое значение в построении безналичной экономики и открытой финтех-инфраструктуры.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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