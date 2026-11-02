После угрозы взрыва Амитабх Баччан встретился с фанатами в защитной кабине

Одна из легенд индийского кино, 84-летний Амитабх Баччан по традиции встретился с поклонниками у своего дома в Мумбаи. Однако эта встреча отличалась от предыдущих усиленными мерами безопасности.

После того как поступила угроза о заложенной в доме актера бомбе, меры безопасности были усилены. По этой причине Амитабх Баччан общался с фанатами, находясь внутри прозрачной защитной кабины, которая, как сообщается, является пуленепробиваемой.

Известно, что актер уже много лет каждое воскресенье встречается с собравшимися у его дома поклонниками и приветствует их. Традиция продолжилась и в этот раз. Его сопровождал сын, актер Абхишек Баччан.

Кадры, сделанные во время встречи, широко разошлись в социальных сетях и привлекли внимание многих. Особенно обсуждаемым стал тот факт, что знаменитый актер приветствовал фанатов из-за защитной кабины.