После угрозы взрыва Амитабх Баччан встретился с фанатами в защитной кабине

·69·Культура
После угрозы взрыва Амитабх Баччан встретился с фанатами в защитной кабине

Одна из легенд индийского кино, 84-летний Амитабх Баччан по традиции встретился с поклонниками у своего дома в Мумбаи. Однако эта встреча отличалась от предыдущих усиленными мерами безопасности.

После того как поступила угроза о заложенной в доме актера бомбе, меры безопасности были усилены. По этой причине Амитабх Баччан общался с фанатами, находясь внутри прозрачной защитной кабины, которая, как сообщается, является пуленепробиваемой.

Известно, что актер уже много лет каждое воскресенье встречается с собравшимися у его дома поклонниками и приветствует их. Традиция продолжилась и в этот раз. Его сопровождал сын, актер Абхишек Баччан.

Кадры, сделанные во время встречи, широко разошлись в социальных сетях и привлекли внимание многих. Особенно обсуждаемым стал тот факт, что знаменитый актер приветствовал фанатов из-за защитной кабины.

Амитабх БаччанАбхишек Баччаниндийское киноМумбаи
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ранбир Капур задал вопрос, а Амитабх Баччан ответил шуткойРанбир Капур задал вопрос, а Амитабх Баччан ответил шуткой25 октября 12:19Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьбаРекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба10 октября 14:03В автомобиль болливудской звезды Тайгера Шроффа стреляли (видео)В автомобиль болливудской звезды Тайгера Шроффа стреляли (видео)22 октября 12:14Амитабх Бахчан празднует 83-летие! Легендарный актер встретился с фанатами в свой день рождения (видео)Амитабх Бахчан празднует 83-летие! Легендарный актер встретился с фанатами в свой день рождения (видео)11 октября 15:04Секрет росшего 30 лет живота раскрылся на операции: что врачи нашли внутри?Секрет росшего 30 лет живота раскрылся на операции: что врачи нашли внутри?18 сентября 19:35Безналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в деньБезналичная революция в Индии: репортаж из эпицентра 1 миллиарда транзакций в день18 сентября 03:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Путешествие Шахзоды с невесткой в Германии привлекло внимание поклонников!
Путешествие Шахзоды с невесткой в Германии привлекло внимание поклонников!