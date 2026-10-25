24 представителя Капуров, Книга рекордов Гиннесса и тайный мир Болливуда

При слове «Болливуд» у многих перед глазами встают индийские песни, красавицы в ярких сари и боевые сцены, противоречащие законам физики. Но индийский кинематограф состоит не только из песен и танцев. В нем есть фильмы, поднимающие серьезные социальные проблемы, а актеры вошли в Книгу рекордов Гиннесса своими необычными достижениями.

Как Болливуд опередил Голливуд?

Многие называют весь индийский кинематограф Болливудом. На самом деле Болливуд — это лишь часть киноиндустрии Индии, охватывающая фильмы, которые снимаются в Мумбаи на хинди, урду, панджаби и английском языках.

Термин «Болливуд» появился в 1970-х годах. В тот период индийское кино опередило Голливуд по количеству выпускаемых фильмов. Например, если в 2012 году в Болливуде было создано 1 602 фильма, то в Голливуде этот показатель составил 476.

Существует большая разница и в бюджетах фильмов. Бюджет фильма «Робот 2.0», вышедшего на экраны в 2018 году, оценивался примерно в 75–80 миллионов долларов. А на фильм Голливуда «Пираты Карибского моря: На странных берегах» было потрачено около 379 миллионов долларов.

Какие еще киноиндустрии существуют в Индии, помимо Болливуда?

В Индии есть несколько крупных киноиндустрий, выпускающих фильмы на разных языках. Среди них Толливуд, известный фильмами на телугу, Молливуд — на малаялам, Колливуд — на тамильском и Сандалвуд — на языке каннада.

Тем не менее, Болливуд занимает одно из ведущих мест в киноиндустрии страны. Если в 2017 году в Индии было произведено 1 986 фильмов, то 364 из них были сняты в Мумбаи. На долю Болливуда пришлось и 43 процента общих кассовых сборов отечественного кино.

Почему не все индийцы ходят в кинотеатры?

В 2012 году режиссер Каран Джохар заявлял, что в кинотеатры ходит лишь около 45 миллионов жителей Индии. В то время население страны составляло примерно 1,2 миллиарда человек.

Сегодня отмечается, что фильмы на большом экране смотрят более 50 миллионов индийцев. Тем не менее, дешевизна билетов в кино позволяет любителям кино ходить на сеансы. Цены на билеты в Индии считаются одними из самых низких в мире.

Почему актеры намного старше актрис?

В индийских фильмах главный герой зачастую намного старше героини. Например, если любимым актерам зрителей около 50 лет, их партнерши на экране могут быть чуть старше 20.

Согласно одному из предположений на этот счет, актрису легче заменить другой исполнительницей, тогда как найти замену популярному актеру гораздо сложнее.

Болливуд — это не только песни и танцы

Многие ассоциируют индийские фильмы с однотипными сюжетами, песнями и драками. Однако в современном индийском кино широко распространены также комедии, триллеры и драмы.

Фильм «Лагаан», снятый в 2001 году, был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В этой драматической картине на спортивную тему важную роль также занимала музыка.

А вышедший на экраны в 2010 году фильм «Меня зовут Хан» освещал важные социальные проблемы общества. Работа режиссера Карана Джохара демонстрировалась на Берлинском кинофестивале, была удостоена престижных наград и получила положительные отзывы критиков.

«Масала» — это не только пряность, но и жанр кино

В Индии масала — это смесь различных специй, которая используется при приготовлении блюд и даже чая. Интересно, что один из популярных киножанров в стране также называется «масала».

В таких фильмах элементы комедии, мелодрамы и трагедии объединяются и дополняются динамичными боевыми сценами. Таким образом, зритель в рамках одной картины может увидеть и забавные происшествия, и истории любви, и ожесточенные схватки.

Звезды Болливуда, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Актеры Болливуда известны не только своими ролями на экране, но и необычными рекордами. Например, 24 представителя актерской династии Капур работали в киноиндустрии, благодаря чему они вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Актер Абхишек Баччан установил рекорд по количеству публичных выступлений за 12 часов. За это время он выступил в семи городах с целью презентации фильма «Дели-6».

Лалита Павар снималась в индийском кино на протяжении 70 лет. Свою первую роль она получила в 12 лет и в общей сложности снялась в 700 фильмах. Актриса известна как одна из исполнительниц с самым долгим стажем работы в Болливуде.

А Джагдиш Радж сыграл роль инспектора полиции в 144 фильмах. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый затипизированный актер». Среди известных картин с его участием — «Узы любви», «Дон» и «Стена».

В индийских фильмах законы физики тоже «отдыхают»

Болливудские боевые сцены часто приводят зрителей в изумление. Герои могут за несколько секунд вырвать с корнем фонарные столбы, обогнать машины, убежать от поезда или победить целую толпу противников с помощью обычного банана.

Конечно, подобные трюки практически невозможны в реальной жизни. Но они придают фильмам развлекательный дух и могут изрядно повеселить зрителей.

Подводя итог, оценивать Болливуд исключительно через призму танцев, ярких нарядов и преувеличенных боевых сцен неправильно. За ними стоят огромная киноиндустрия, признанные на международном уровне фильмы и история артистов, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса. Именно это многообразие привлекает к индийскому кино миллионы поклонников по всему миру.