Сердце Мумбаи: 130-летняя штаб-квартира БМК и путешествие по истории города

В рамках продолжающегося международного медиатура по Индии наша делегация прибыла в финансовую и промышленную столицу страны — огромный город Мумбаи. Одним из центральных мероприятий поездки стала встреча и специальный брифинг в штаб-квартире Муниципальной корпорации Бриханмумбаи (БМК), которая считается одной из крупнейших городских администраций в мире.

Архитектурный шедевр и инженерное чудо

Возведенное в 1893 году по проекту известного английского архитектора Фредерика Уильяма Стивенса, это величественное здание сочетает в себе индо-сарацинский и неоготический стили. Напротив него возвышается знаменитый железнодорожный вокзал Чхатрапати Шиваджи (КСТ), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности здания:

Высота и внутренний купол: Центральная башня и внешний купол поднимаются на высоту почти 72 метра (235 футов). Внутри здания построен второй — внутренний купол, предназначенный для специальной акустики и циркуляции воздуха, его высота составляет 50 метров.

Исторический гидравлический лифт и секретный архив: Под куполом находится специальное секретное архивное помещение правительства. Кроме того, около 130 лет назад для работы гидравлического лифта, функционировавшего на основе давления воды без использования электроэнергии, были построены два огромных резервуара для воды емкостью по 10 тысяч галлонов каждый.

Сэкономленные средства: Строительство началось 23 апреля 1889 года и завершилось в июле 1893 года. Самое удивительное, что если на проект в то время было выделено 11 лакхов 88 тысяч рупий, то благодаря точным расчетам и труду местных индийских мастеров фактические расходы составили 11 лакхов 19 тысяч рупий — то есть строительство обошлось дешевле сметы.

Реалии Мумбаи: 20 миллионов жителей днем, 13 миллионов ночью

На брифинге с участием городских чиновников и инженеров были обнародованы демографические и инфраструктурные реалии Мумбаи.

Поток «плавающего» населения: Хотя официально зарегистрированное население составляет около 13 миллионов человек, ежедневно более 7 миллионов людей приезжают на работу в центр Мумбаи из пригородов на поездах и общественном транспорте. В результате днем население города превышает 20 миллионов человек. Повседневная жизнь города зависит от движения 3 200 пригородных поездов и автобусов.

Ограниченная территория и трущобы Дхарави: Мумбаи изначально состоял из 7 отдельных островов, которые позже были соединены в сушу. Из-за ограниченности земельной площади город растет не вширь, а вверх за счет небоскребов. Для реновации таких густонаселенных районов, как всемирно известные трущобы Дхарави, создано специальное государственное агентство (СРА), планирующее поэтапное переселение жителей в безопасные и современные многоэтажные дома.

Борьба со стихийными бедствиями и дождями: Новые системы

Каждый год в период муссонных дождей Мумбаи сталкивается с угрозой наводнений, циклонов и повышения уровня моря. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий города (Дисастер Манагемент Департмент) внедрило одни из самых передовых практик в мире:

«Бримстовад» и подземные водохранилища: Если раньше городская дренажная система пропускала всего 25 мм осадков в час, то благодаря новым насосным станциям и огромным подземным резервуарам этот показатель был доведен до 50 мм в час. Собранная вода очищается и безопасно направляется в море.

Климатический бюджет: Мумбаи стал 4-м крупнейшим городом в мире после Лондона, Осло и Нью-Йорка, принявшим собственный «Климатический бюджет». Начиная с 2022 года 27 департаментов города реализуют все строительные и транспортные проекты с учетом городского климатического плана.

Сеть оперативной безопасности: По всему городу установлено около 5 тысяч современных интеллектуальных камер видеонаблюдения. В каждом районе бесперебойно работают чрезвычайные центры и отделы здравоохранения, для населения запущен единый телефон доверия 1916.

Архитектура Мумбаи, его богатая история и система управления, обеспечивающая безопасность миллионов людей даже в самых сложных условиях, вызывают огромный интерес у любого гостя.

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