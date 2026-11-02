Король Болливуда Шахрух Хан отметил 61-летие

·82·Культура
Король Болливуда Шахрух Хан отметил 61-летие

Сегодня, 2 ноября, один из самых известных актеров индийского кино, завоевавший любовь миллионов поклонников, Шахрух Хан отметил свое 61-летие. Как одна из самых узнаваемых звезд Болливуда, он занял особое место в сердцах зрителей благодаря своим ролям во многих романтических фильмах.

Шахрух Хан родился 2 ноября 1965 года в Нью-Дели, Индия. Свою актерскую карьеру он начал на телевидении и стал известен зрителям благодаря сериалу «Fauji». Дебютировав в большом кино в 1992 году с фильмом «Безумная любовь» («Deewana»), актер за короткое время превратился в одну из ярчайших звезд Болливуда.

В первые годы своей карьеры Шахрух Хан воплощал отрицательных персонажей в таких фильмах, как «Жизнь под страхом» («Darr») и «Игра со смертью» («Baazigar»), однако позже обрел огромную славу благодаря своим романтическим образам. Такие фильмы, как «Девдас», «И в печали, и в радости» («Kabhi Khushi Kabhie Gham»), «Меня зовут Кхан» («My Name Is Khan»), «Ченнайский экспресс», «Патхан» и «Джаван», вошли в число самых известных картин в его творчестве.

Шахрух Хан женился на Гаури Хан в 1991 году. У них трое детей: Ариан, Сухана и Абрам.

Шахрух ХанБолливудИндийское кино
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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