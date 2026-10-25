Ранбир Капур задал вопрос, а Амитабх Баччан ответил шуткой

Известный индийский актер Амитабх Баччан поделился одним из детских воспоминаний в специальном выпуске телешоу «Kaun Banega Krodepati 18», посвященном празднику Дивали. В этой передаче также приняли участие актеры Ранбир Капур, Саи Паллави и Рави Дубей. Они были приглашены на шоу для продвижения нового фильма «Рамаяна». Об этом сообщает India Today.

В опубликованном фрагменте передачи Ранбир Капур спрашивает у Амитабха Баччана, есть ли у него воспоминания, связанные с праздником Дивали. Актер с юмором вспоминает, что в детстве между соседями существовало своеобразное соревнование по запуску фейерверков в праздничные дни.

«Если у соседей взрывалась петарда, наши петарды должны были звучать еще громче», — ответил Баччан в шутливой форме. Его слова рассмешили Ранбира Капура, Саи Паллави и Рави Дубея.

Специальные праздничные выпуски программы «Kaun Banega Krodepati 18» запланированы к эфиру 29 и 30 октября в 21:00 по местному времени.