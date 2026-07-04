Малоизвестные сыновья звезд Болливуда и чем они занимаются

·52·Культура
Малоизвестные сыновья звезд Болливуда и чем они занимаются

В Болливуде много семей, которые на протяжении нескольких поколений работают в кино. Некоторые сыновья известных актеров идут по стопам отцов и пытаются найти свое место в мире кино и творчества. Другие пока предпочитают держаться подальше от публичной жизни.

Шахрукх Хан и Арьян Хан

Шахрукх Хан и его сын Арьян Хан на совместном портрете.

Старший сын Шахрукха Хана Арьян Хан выбрал режиссуру, а не актерскую карьеру. В 2025 году он дебютировал как режиссёр с комедийным сериалом о жизни Болливуда. В проекте Арьян выступил как сценарист и режиссёр.

Хотя Арьяна сравнивают с отцом по внешности, голосу и манере движений, он предпочитает работать не перед камерой, а за ней.

Аамир Хан и Джунайд Хан

Джунайд Хан и Аамир Хан на портретах рядом.

Сын Аамира Хана Джунайд Хан начал актерскую карьеру в театре. Его первая крупная экранизация роль — в фильме «Махарадж», вышедшем в 2024 году. Джунайд сыграл в нем журналиста и общественного деятеля Карсандаса Мулджи.

Позже он также снялся в романтических и драматических фильмах. Джунайд заявлял, что предпочитает строить карьеру через самостоятельные решения, а не используя славу отца.

Саиф Али Хан и Ибрахим Али Хан

Ибрахим Али Хан и Саиф Али Хан на портретах рядом.

Сын Саифа Али Хана и актрисы Амриты Сингх Ибрахим Али Хан сначала работал помощником режиссёра на съёмочной площадке. Затем в 2025 году он начал карьеру на большом экране, сыграв главную роль в романтическом фильме «Надааниян».

Ибрахим часто обсуждается из-за своего большого сходства с отцом. Позже он также участвовал в более серьёзных драматических проектах.

Ритик Рошан и Хридхан Рошан

Ритик Рошан и его сын Хридхан Рошан на совместном коллаже.

У Ритика Рошана двое сыновей: Хрихан и Хридхан. Они родились в браке актера с Сюзанной Хан. Хридхан родился в 2008 году и пока не начал профессиональную карьеру в кино.

Родители стараются защитить детей от публичного давления. Поэтому в СМИ мало информации о сыновьях Ритика Рошана.

Риши Капур и Ранбир Капур

Риши Капур и Ранбир Капур на совместном фото с мероприятия.

Сын Риши Капура Ранбир Капур — один из актеров, добившихся самостоятельного успеха в Болливуде. Он изучал киноискусство в Нью-Йорке, затем работал помощником режиссёра, после чего начал актерскую карьеру.

Ранбир прославился ролями в романтических, драматических и биографических фильмах. Как следующее поколение семьи Капур в киноиндустрии, он продолжает путь своего отца Риши Капура.

Шах Рух ХанАамир ХанСаиф Али ХанРитик РошанМахарадж
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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