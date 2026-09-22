Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров

Знаменитая болливудская актриса, певица и танцовщица Карина Капур отметила свое 46-летие. Будучи внучкой Раджа Капура и представительницей четвертого поколения династии Капуров, Карина известна не только своими успехами в кино, но и тем, что нарушила многолетний семейный запрет.

Карина родилась 21 сентября 1980 года в Мумбаи. В предыдущих поколениях династии Капуров актерская деятельность была разрешена только мужчинам, а для женщин семьи этот путь был закрыт.

Мать Карины, Бабита Шивдасани, до замужества с Рандхиром Капуром снялась в 20 фильмах. Однако после свадьбы в середине 1970-х годов она оставила кино, посвятив себя воспитанию двух дочерей.

В 1988 году Бабита рассталась с Рандхиром и переехала с Кариной и ее сестрой Каришмой в Локхандвалу. С этого момента обе дочери нарушили семейную традицию и стали профессиональными актрисами. Бабита всегда поддерживала творческую деятельность Карины, сопровождала ее на съемочных площадках и впоследствии стала ее продюсером. Семья воссоединилась в 2007 году.

Не сразу выбрала актерство

После окончания школы-интерната Карина два года изучала экономику в колледже Митхибай. Затем, заинтересовавшись правом, она поступила в юридический колледж. Однако через год, поняв, что это направление ей не подходит, она начала обучение в театральном институте.

В 20 лет актриса дебютировала в кино с фильмом «Отвергнутые», за свою первую роль она получила премию Филмфаре в номинации «Лучший женский дебют».

Позже она стала известна благодаря ролям в фильмах «Ашока», «Очарование любви» и «Император». В частности, «Очарование любви» стал одним из самых кассовых фильмов Индии в 2001 году.

Большой успех в Болливуде

Фильм «И в печали, и в радости» стал одним из важнейших этапов в карьере Карины. В нем актриса сыграла вместе с Шахрухом Ханом, Ритиком Рошаном и Каджол. Фильм с бюджетом 7,5 миллионов долларов стал второй по кассовым сборам картиной в Индии в 2002 году и заработал 13 миллионов долларов за рубежом.

Однако череда коммерческих неудач в 2002–2003 годах заставила Карину пересмотреть свои роли.

В 2004 году она снова начала создавать успешные образы. За роль в фильме Говинда Нихалани «Наставник» она получила премию Филмфаре Критикс и впервые продемонстрировала свои вокальные данные.

В 2006 году она была удостоена ряда престижных наград за роль в фильме «Омкара», а в 2007 году — за роль в мелодраме «Когда мы встретились».

«Три идиота» и международные проекты

В 2009 году Карина снялась в комедии «Невероятная любовь» вместе с Акшаем Кумаром. В фильме также приняли участие Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс.

В том же году она сыграла в фильме «Три идиота» вместе с Амиром Ханом, Р. Мадхаваном и Шарманом Джоши. Картина стала одним из самых кассовых фильмов в истории Болливуда, удерживая рекорд в течение четырех лет.

В 2015 году Карина вошла в актерский состав драмы «Братья». Несмотря на участие известных актеров, фильм не смог окупить свой бюджет в 18 миллионов долларов.

А комедия 2019 года «Хорошие новости» принесла ей номинацию на премию Филмфаре в категории «Лучшая актриса».

Брак с Саифом Али Ханом

Карина познакомилась с актером Саифом Али Ханом в 2007 году. Их отношения начались во время съемок фильма «Тенденция».

Саиф Али Хан происходит из династии Патауди, а его отец Мансур Али Хан Патауди был капитаном сборной Индии по крикету.

На момент начала отношений с Кариной актриса встречалась с Шахидом Капуром, а Саиф уже был женат и имел двоих детей. Позже он развелся и женился на Карине.

Свадьба пары состоялась 16 октября 2012 года. В 2016 году у них родился сын Таймур Али Хан, а в 2021 году — Джахангир Али Хан Патауди.

Общественная деятельность наряду с кино

Помимо кинокарьеры, Карина Капур сотрудничает с ЮНИСЕФ, участвуя в проектах, направленных на образование детей, безопасность женщин, гигиену и снижение детской смертности.

Она писала статьи на эти темы и работала продюсером документальных фильмов. В 2010 году она взяла под опеку одну из индийских деревень, выделив средства на ее электрификацию.

Карина также выпустила книги о стиле, была амбассадором различных брендов и известна под прозвищем «Бебо».

Важная роль в 2022 году

Одной из заметных работ Карины последних лет стал фильм «Лаал Сингх Чаддха», вышедший в 2022 году. Картина режиссера Адвайта Чандана является индийской адаптацией фильма «Форрест Гамп», в которой вместе с Кариной снялись Амир Хан и Нага Чайтанья.

Бюджет фильма составил 22,2 миллиона долларов, а мировые сборы — 16 миллионов долларов.

За свою творческую карьеру Карина снялась во многих фильмах, таких как «И в печали, и в радости», «Наставник», «Омкара», «Когда мы встретились», «Три идиота», «Ки и Ка», «Лаал Сингх Чаддха».

Имя также имеет особую историю

Имя Карины было выбрано не случайно. Во время беременности ее мать Бабита читала роман Льва Толстого «Анна Каренина» и назвала дочь Кариной в честь героини произведения.

Среди ее любимых актеров — дедушка Радж Капур и Наргис. А любимыми фильмами она считает «Господин 420» и «Сангам».

Таким образом, Карина Капур встретила свое 46-летие не только как очередная представительница знаменитой династии Капуров, но и как актриса, которая нарушила многолетний семейный запрет и создала собственное имя в Болливуде.