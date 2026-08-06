Анил Капур: «Когда-то мы жили в гараже нашего родственника Раджа Капура»

Хотя легендарный болливудский актёр Анил Капур сегодня является одной из самых известных индийских кинозвёзд в мире, его путь к успеху не был лёгким.

В одном из своих предыдущих интервью актёр вспоминал, что, когда его семья впервые переехала в Мумбай, они испытывали финансовые трудности и поэтому жили в гараже, принадлежавшем семье его родственника Раджа Капура. «В то время я был никем. Я бегал с одного кастинга на другой, и никто в меня не верил. Более того, хотя Радж Капур был моим родственником, он даже не взял меня на роль! Потому что в свои фильмы он приглашал только собственных сыновей и зятьёв», — вспоминает актёр. Позже они переехали в обычный однокомнатный дом, а Анил долгие годы неустанно трудился, чтобы начать актёрскую карьеру.

В тот трудный период его главной опорой была жена Сунита. Несмотря на то что в то время она работала известной моделью, Сунита верила в мечты Анила и всегда поддерживала его. Пара поженилась в 1984 году, и сегодня у них трое детей и несколько внуков. Их дети — две дочери и сын: Сонam Капур, Харшвардхан Капур и Рия Капур.

В многочисленных интервью Анил Капур особо подчёркивает, что вера семьи и супруги была одним из решающих факторов его успеха.