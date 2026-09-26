Миллионы за один эпизод: сколько зарабатывают звезды Болливуда?

·40·Культура
Миллионы за один эпизод: сколько зарабатывают звезды Болливуда?

За последние 10 лет на индийском телевидении произошли значительные изменения. Важным фактором в этом процессе стало привлечение к телевизионным проектам в качестве ведущих актеров, снискавших большую славу в Болливуде.

Известные актеры также с удовольствием принимают подобные предложения. Работа телеведущими позволяет им не только получать дополнительный и солидный доход, но и еще больше укрепить свою популярность. А некоторые звезды получают за единственный эпизод гонорары, исчисляемые миллионами долларов.

Акшай Кумар — 1,5 крор, около 150 000 долларов

Hind aktyori Akshay Kumar qorong‘i fonda tabassum bilan qarab turibdi.

Прошло немало времени с тех пор, как поклонники видели Акшая Кумара в качестве телеведущего на экране. На ранних этапах своей карьеры актер вел такие шоу, как «Master Chief India» и «Hatran Ke Hiladi».

Известно, что за каждый эпизод этих программ Акшаю Кумару выплачивали гонорар в 1,5 крора.

Однако, несмотря на то, что актер считается одной из самых популярных звезд Индии, данные программы, которые он вел, не стали хитами в ожидаемом масштабе.

Амир Кхан — 3 крора, около 300 000 долларов

Qora futbolka kiygan hind aktyori Amir Xon gapirmoqda.

Одним из проектов на телевидении, поднявших социальные темы, стало ток-шоу «Satyamev Jayate», основанное Амиром Кханом. В программе демонстрировались реальные жизненные истории, а также уделялось внимание вопросам борьбы с насилием в обществе.

По имеющимся данным, Амир Кхан получал за каждый эпизод по 3 крора. Его участие послужило тому, что ток-шоу приобрело статус хита.

Шахрукх Кхан — 3 крора, около 300 000 долларов

Kutubxona oldida o‘tirgan va oq ko‘ylak kiygan Shohrux Xon.

Король Болливуда Шахрукх Кхан также является одним из известных актеров, вевших телевизионные проекты. Его деятельность в телевизионных шоу охватывала такие программы, как «Paanchvi Pass Se Tej Hay», «Kaun, Banega Krorepati» и «Zor Ka Jhatka».

При этом самый высокий гонорар за ведение передач актер получил в прошлом году в шоу «Ted Talks India». Ему платили по 3 крора за каждый эпизод программы.

Амитабх Баччан — 5 кроров, около 500 000 долларов

Amitabx Bachchan qora kostyum va ko‘zoynakda jiddiy qiyofada turibdi.

Один из самых просматриваемых телевизионных проектов в Индии — транслируемое на Sony TV «Kaun Banega Krorepati». В популярности этой программы особо отмечаются заслуги Амитабха Баччана.

Актер общается с обычными людьми, вовлекая их в участие в шоу. Его присутствие на экране придает программе особую атмосферу.

Амитабх Баччан получает за каждый эпизод гонорар в размере 5 кроров. Говорят, что никто другой, кроме господина Баччана, не смог бы поддерживать достигнутый уровень популярности шоу столь высоко.

Салман Кхан — 14 кроров, около 1 400 000 долларов

Qora futbolka kiygan hind aktyori Salmon Xon kresloda o‘tiribdi.

Одной из звезд Болливуда, получающих наибольший доход от телеведания, является Салман Кхан. Его имя и популярность зачастую достаточны для того, чтобы фильм или телевизионное шоу стали популярными. Поэтому создатели проекта готовы платить ему запрашиваемый гонорар.

Салман Кхан ранее получал 11 кроров за участие в программе «Большой босс». В настоящее время актеру платят по 14 кроров за каждый эпизод шоу.

В популярности «Большого босса» велика и роль Салмана Кхана. Его участие в программе всегда вызывает интерес у поклонников. Актер занимается разрешением конфликтов между участниками, дает им различные рекомендации и обсуждает неподобающее поведение, допущенное в выходные дни.

Акшай КумарАмир КханШахрукх КханСалман Кхан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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