Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба

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Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба

Знаменитая актриса Болливуда Рекха привлекает внимание общественности не только своим актерским мастерством и очаровательной внешностью, но и загадочной личной жизнью. Романтическая история с Амитабхом Баччаном, уход отца из семьи в детстве и трагическая смерть мужа-миллионера считаются самыми обсуждаемыми страницами в жизни актрисы. Несмотря на это, ей удалось сохранить свое место в искусстве.

От детства до звезды Болливуда

Настоящее имя Рекхи — Бханурекха Ганешан, она родилась 10 октября 1954 года в индийском городе Мадрас, ныне Ченнаи. Ее отцом был актер Джемини Ганешан, а матерью — актриса Пушпавалли, снимавшаяся в фильмах на телугу. Поскольку родители не состояли в официальном браке, Джемини Ганешан долгое время не давал дочери свою фамилию, а впоследствии и вовсе бросил семью.

В детстве Рекха мечтала стать стюардессой, но по просьбе матери в 12 лет ступила на кинопоприще. Ее актерские способности быстро привлекли внимание продюсеров. А в 14 лет она бросила школу, чтобы серьезно сосредоточиться на кинокарьере.

В своих первых ролях актриса подвергалась критике за внешность и вес. Однако это ее не остановило: Рекха начала заниматься йогой и продолжила работать над собой. К 1969 году она выучила хинди и стала одной из самых востребованных актрис Болливуда.

Qizil kiyimdagi uzun qora sochli ayol tabiat fonida turibdi.

Ее юные годы дались непросто. В то время как сверстники учились и отдыхали, Рекха ходила на кастинги и снималась в фильмах. Она также страдала от тяжелых условий съемок, неприятной еды и аллергии, вызванной обилием нарядов и украшений.

Фильмы, принесшие актрисе славу

Рекха участвовала во множестве фильмов разных жанров. В вышедшей в 1981 году картине «Дочь разлучницы» она создала образ Тары — женщины, разрушившей семью. А в 1988 году исполнила роль Арти в фильме режиссера Ракеша Рошана «Огонь мести». Говорят, что эта картина с участием актрисы, которая в некоторых сценах соглашалась сниматься без грима, была снята по мотивам австралийского сериала «Возвращение в Эдем».

В фильме «Ловушка для любви» Рекха снималась вместе с такими звездами, как Митхун Чакроборти, Мандакини, Амрит Пал и Джитендра. Одной из ее известных работ стала и картина «Игра в войну». Интересно, что роль в ней сначала предлагали Димпл Кападии, но та отказалась.

В 2003 году Рекха воплотила образ Сонии Мехры в фантастическом фильме «Мы не одиноки». А в 2006 году приняла участие в драме «Танцовщица», повествующей об уникальности и силе воли человека.

После этого фильма актриса на некоторое время исчезла с экранов. В 2010 году она снялась в картине «Любовь без границ» вместе с Хемой Малини и Риши Капуром, однако лента не имела успеха в прокате. В том же году Рекха была удостоена премии «Падма Шри». А в 2012 году ее назначили членом верхней палаты парламента Индии — Раджья Сабхи, где она проработала шесть лет.

Qizil ro‘molda bo‘lgan, qisqa sochli va yorqin bo‘yangan ayolning portreti.

В последующие годы актриса пыталась вернуться в мир кино. Хотя она подписала контракт на фильм «Зависимость», по неизвестным причинам она покинула съемочную площадку. В 2014 году она появилась в ленте «Супербабушка», а в 2015-м — в «Шамитабе», где сыграла саму себя. В 2018 году исполнила второстепенную роль в комедии «Депутат».

История любви с Амитабхом Баччаном

Обсуждения личной жизни Рекхи начались еще в ее юности. Сначала она состояла в отношениях с Саджидом Кханом — приемным сыном продюсера Мехбуба Кхана. Саджид снимался в западных фильмах и пользовался популярностью среди подростков. Однако их плотные графики помешали долгосрочным отношениям.

Позже Рекха признавалась, что испытывала чувства и к Митхуну Чакроборти. В то время актер уже был женат на Йогите Бали.

Тем не менее, чаще всего имя актрисы связывают с отношениями с Амитабхом Баччаном. В конце 1970-х годов широко распространились слухи об их романе. Амитабх в то время уже был женат на Джайе Бхадури. В прессе то и дело появлялись совместные фотографии Рекхи и Амитабха.

Их связь бурно обсуждалась по всей Индии. По сообщениям СМИ, после того как Амитабх получил тяжелую травму на съемках и пролежал в коме шесть дней, он прервал общение с Рекхой и вернулся к семье.

Трагическая смерть мужа-миллионера

Qora libosdagi erkak va ochiq rangli libosdagi ayol quchoqlashib kulib turibdi.

В 1990 году Рекха вышла замуж за предпринимателя Мукеша Агарвала. Говорят, что еще до свадьбы у мужчины наблюдалась склонность к суициду, а Рекха надеялась помочь ему.

Пока актриса работала в США, Мукеш несколько раз пытался покончить с собой, и одна из попыток закончилась летальным исходом. Сообщалось, что в оставленной им записке было написано: «Никого не вините».

После трагедии Рекха подверглась жесткой критике со стороны прессы. Некоторые журналисты называли ее «черной вдовой». Позже ходили слухи о том, что у актрисы были близкие отношения с коллегой по фильму «Игра в войну» Акшаем Кумаром. Появились сообщения о том, что девушка Акшая, Равина Тандон, просила Рекху не вмешиваться в их отношения. После этого шумиха вокруг личной жизни актрисы немного улеглась.

Сегодняшняя жизнь Рекхи

В настоящее время Рекха живет в Мумбаи. Сообщается, что ее близкими людьми являются племянник Навид и многолетняя помощница, ставшая близкой подругой, — секретарь Фарзона. У актрисы есть большая дача с бассейном и садом.

Sochlari o‘rilgan va qo‘lida atirgul ushlagan hind ayoli portreti.

Она также интересуется защитой окружающей среды: ухаживает за приусадебным участком и участвует в экологических акциях. В 2023 году она снялась для обложки журнала Vogue Arabia, в очередной раз продемонстрировав свой неповторимый стиль.

Интересные факты о Рекхе

Сцена поцелуя в фильме «Непрошеная гостья» с участием Рекхи и Висваджита Чаттерджи вызвала проблемы с цензурой. Из-за этого выхода картины на экраны пришлось ждать дольше. Фотография с этой сценой была опубликована даже в азиатском издании журнала «Life». Позже Рекха была вынуждена публично заявить, что ее вовлекли в фильм обманным путем.

Актриса очень любит животных. Когда-то у нее жил щенок по кличке Писти, который был всеобщим любимцем.

Она также уважает женщин, занявших видное место в общественной жизни. Среди тех, кто завоевал ее уважение, — бывший премьер-министр Индии Индира Ганди и американская телеведущая Опра Уинфри.

Oltin rangli an'anaviy kiyim va taqinchoqlar kiygan hind ayoli raqs holatida turibdi.

Из ювелирных изделий Рекха больше всего любит браслеты. Особое место в ее гардеробе занимают шифонные сари, украшенные золотой каймой и вышивкой.

Жизнь Рекхи была наполнена славой, творческими успехами и тяжелыми личными испытаниями. Тем не менее, она остается одной из самых запоминающихся звезд Болливуда. Ее фильмы, уникальный стиль и таинственная жизнь до сих пор вызывают неподдельный интерес у поклонников.

РекхаАмитабх БаччанМукеш АгарвалПадма Шри
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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