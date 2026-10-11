Амитабх Бахчан празднует 83-летие! Легендарный актер встретился с фанатами в свой день рождения (видео)

·80·Культура
Амитабх Бахчан празднует 83-летие! Легендарный актер встретился с фанатами в свой день рождения (видео)

Легенда индийского кино, знаменитый актер Амитабх Бахчан встретил свое 83-летие. В честь дня рождения он встретился с поклонниками и принял их искренние поздравления.

День рождения актера превратился в большой праздник и для его фанатов. Они собрались, чтобы поздравить любимую звезду, выразить ей свою любовь и уважение. Амитабх Bachchan же встретился с преданными на протяжении многих лет поклонниками и ответил на их внимание.

Амитабх Бахчан считается одним из самых известных и уважаемых представителей индийского киноискусства. Его роли в многочисленных фильмах завоевали любовь нескольких поколений зрителей. Шли годы, но интерес к творчеству и личности актера не угасает.

Амитабх БахчанДень рожденияИндийское киноПоклонники
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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