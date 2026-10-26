Равшан Комилов встретил 62-летие

·43·Культура
Равшан Комилов встретил 62-летие

Заслуженный артист Узбекистана Равшан Комилов сегодня, 26 октября, празднует свой день рождения. Певец родился 26 октября 1964 года в Ташкенте и сегодня встретил свое 62-летие.

Равшан Комилов сначала учился в музыкальной школе. Позже он окончил техникум культуры и музыкальный факультет Педагогического института. Его профессиональная творческая деятельность началась в 1987 году.

Артист завоевал внимание поклонников такими песнями, как «Одам бўlaylik» («Будем людьми»), «Қараб қўй» («Посмотри»), «Танго» («Танго»), «Юришларинг ёқади» («Мне нравится твоя походка») и «Озодани севаман» («Люблю Озоду»). На сегодняшний день у него более 200 песен, свыше 30 видеоклипов и более 10 альбомов.

Равшан Комилов в 1991 году стал победителем смотра-конкурса «Камолот», а в 1994 году был удостоен премии «Улугбек». В 2000 году он был награжден почетным званием «Заслуженный артист Узбекистана».

От имени нашей редакции искренне поздравляем Равшана Комилова с днем рождения. Желаем певцу крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в творческой деятельности.

Равшан КомиловЗаслуженный артист УзбекистанаУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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