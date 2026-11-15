Звезда узбекской эстрады Насиба Абдуллаева сегодня отмечает 65-летие

Одна из самых известных и любимых представительниц узбекской эстрады, народная артистка Насиба Абдуллаева сегодня, 15 ноября, отмечает свое 65-летие.

Певица родилась 15 ноября 1961 года в Самарканде. За долгие годы творческой деятельности она завоевала любовь поклонников своим неповторимым голосом и душевными песнями.

Насиба Абдуллаева удостоена звания народной артистки не только Узбекистана, но и Азербайджана. Она также ведет активную деятельность как педагог и профессор, занимая достойное место в сфере искусства.

Исполняя песни на узбекском, азербайджанском, персидском, таджикском, русском и других языках, певица внесла вклад в объединение музыкальных культур разных народов.

Пользуясь случаем, искренне поздравляем артистку с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых творческих успехов.