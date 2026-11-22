Фронтмен группы «Sahar», певец Анвар Джураев поделился мнением о значимости музыкальных проектов «Ovoz» и «Artist». Он принимал участие в этих проектах в качестве судьи и особо отметил их роль в открытии молодых талантов.

В одном из своих интервью певец ответил на вопрос о том, насколько важны и необходимы проекты «Ovoz» и «Artist».

«Эти проекты очень нужны. Ведь благодаря им открываются новые артисты. Создаются возможности для молодежи из областей и районов проявить себя и продемонстрировать свой талант. Они могут показать свои способности и проложить путь для своей будущей творческой деятельности. Поэтому я считаю такие проекты очень важными. У нас тоже должны быть подобные проекты», — сказал Анвар Джураев.

По мнению певца, такие музыкальные проекты не только знакомят широкую публику с молодыми талантами, но и помогают им выйти на большую сцену и сформироваться как профессиональным творческим личностям.