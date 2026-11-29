Сегодня, 29 ноября, известный узбекский певец, заслуженный артист Узбекистана Собиржон Муминов отмечает свое 57-летие.

Артист родился 29 ноября 1969 года в городе Ош (Кыргызстан) в семье деятелей искусства. Его интерес к музыке проявился с ранних лет. Сначала он семь лет обучался игре на скрипке в музыкальной школе.

Позже он получил образование в Ташкентском государственном институте культуры, где освоил направления макома и танбура. Свою трудовую деятельность начал в качестве солиста в Ошском театре. С 1992 года работал в ансамбле песни и танца «Узбекистан» при дирекции художественных коллективов имени Мухиддина Кари-Якубова.

За свою творческую карьеру Собиржон Муминов исполнил ряд песен, ставших популярными среди поклонников узбекской музыки. Такие композиции, как «Bir kam dunyo», «Birinchi muhabbat», «Ko‘nglim Toshkent-Farg‘onada», «Bitta kuling», «Ikki dil», «Eslarmikansan» и «Sensiz», завоевали любовь слушателей.

В 1993 году артист стал победителем конкурса эстрадной песни «Анора», а в 1995 году — конкурса «Садо». В 2000 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Узбекистана».

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Собиржон Муминов гастролировал по всему Узбекистану, а также посетил с концертами ряд зарубежных стран, включая Турцию, США, Китай и Россию. В настоящее время он проживает с семьей в Нью-Йорке (США), где продолжает свою творческую деятельность.

Поздравляем Собиржона Муминова с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших творческих успехов.