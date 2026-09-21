Народная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летие

Народная артистка Узбекистана, известная актриса Саида Раметова сегодня, 21 сентября, встретила свое 69-летие. Артистка родилась 21 сентября 1957 года в городе Самарканде.

За годы своей многолетней творческой деятельности Саида Раметова заняла особое место в узбекском кино и театральном искусстве, завоевав любовь зрителей самыми разными образами. Особенно тепло поклонники приняли воплощенные актрисой образы материнской любви, искренности и жизненные роли.

За вклад в развитие национального искусства в 1998 году она была удостоена почетного звания «Заслуженный артист Узбекистана». А в 2020 году была награждена орденом «Мехнат шуhrati» («Славы труда»).

В 2025 году Саиде Раметовой было присвоено одно из высших признаний в стране — почетное звание «Народный артист Узбекистана».

В свои 69 лет Саида Раметова продолжает демонстрировать свою искренность, сильный характер и любовь к творчеству.

От имени нашего коллектива мы поздравляем Саиду Раметову с днем рождения, желаем ей крепкого здоровья, семейного спокойствия и новых успехов в творческой деятельности.